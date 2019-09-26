https://static.news.ru/photo/476162aa-e047-11e9-9451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Rohnke/imago stock&people/Global Look Press

Однополая пара из России, которая усыновила детей, попросила политического убежища в США. Об этом сообщил адвокат Максим Оленичев. По его словам, заявка от Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева находится на рассмотрении американских властей.

В настоящее время она принята к рассмотрению, но пока никакого результата нет, идёт процесс, — цитирует его ТАСС .

Он рассказал, что сейчас мужчины вместе с детьми проживают в США. Они пытаются адаптироваться к новым условиям проживания и не намерены возвращаться в Москву, где существует большой риск, что детей у них отберут.

Москвичи Евгений Ерофеев и Андрей Ваганов заключили брак в Дании, после чего усыновили двух мальчиков 12 и 13 лет. По версии СКР, двое несовершеннолетних находились в однополой семье с 2010 года. Взрослые, пропагандируя нетрадиционные отношения, формировали у них искажённые представления о семейных ценностях.

В июле СКР возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, отдавших мальчиков на усыновление. Следствие считает, что сотрудники соцзащиты не приняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей им вред, писал News.ru.