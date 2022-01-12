Устроившим застолье в больнице Лесосибирска врачам объявили выговор

Участвовавшим в новогоднем корпоративе медикам больницы Лесосибирска в Красноярском крае объявлены выговоры, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. В ведомстве отметили, что сотрудники медучреждения нарушили нормы профессиональной и корпоративной этики, что нанесло репутационный урон коллективу учреждения.

По итогам проверки за нарушение правил служебного поведения, норм профессиональной и корпоративной этики, повлёкших репутационный урон коллективу учреждения, сотрудникам, фигурирующим в видеозаписи, объявлено дисциплинарное взыскание (выговор), — сообщили в Минздраве.

Ранее в Сети был опубликован ролик, по одной из версий, снятый самим пациентом, которому требовалась срочная операция, на котором запечатлено, как врачи проводят время во время корпоратива. Сообщалось, что в компании выпивающих врачей также присутствовали и реаниматологи. В результате пациенту не была оказана экстренная медицинская помощь и он скончался.

В Минздраве Красноярского края заявили, что не считают, что смерть больного произошла из-за отсутствия вовремя оказанной помощи. Губернатор Красноярского края Александр Усс дал поручение разобраться с инцидентом.