Устроивший взрыв в монастыре юноша болел раком

Устроивший взрыв в Серпуховской монастырской гимназии 18-летний Владислав С. имел онкологическое заболевание. Болезнь была диагностирована ещё в 2015 году. У него была удалена щитовидка. Кроме этого, молодой человек страдал психическим расстройством и принимал антидепрессанты, утверждает Telegram-канал SHOT.

Как отмечается, выпускника православной гимназии посещали суицидальные мысли. Несмотря на проблемы с психикой на учёте у специалистов он не состоял. Родители возила сына к психологу в Москву. Также незадолго до нападения он посещал военкомат, где был признан негодным к военной службе.

Инцидент произошёл 13 декабря на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове. По предварительным данным, выпускник гимназии при обители привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 12 человек, один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Также в тяжёлом состоянии находится сам нападавший — ему оторвало ногу.

По некоторым данным, юноша решил устроить взрыв из-за личной неприязни к преподавателям, в период обучения он подвергался буллингу.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В областной прокуратуре заявили, что сам 18-летний нападавший госпитализирован, хотя ряд СМИ сообщал о его гибели. По предварительным данным, молодого человека вынесли из здания в крайне тяжёлом состоянии.