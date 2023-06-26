Устроивший дебош на борту самолета глава Союза молодежи решил уволиться Глава Российского союза молодежи Красноруцкий решил досрочно покинуть свой пост

Фото: Андрей Некиричев/Агентство «Москва»

Павел Красноруцкий

Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий заявил на странице в соцсети «ВКонтакте», что досрочно покидает свой пост после 11 лет правления. Он добавил, что сам принял это решение и готов двигаться дальше.

Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива. Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда, способная дальше развивать РСМ, — написал Красноруцкий.

17 июня Telegram-канал Baza сообщил, что на Красноруцкого был составлен протокол за пьяный дебош на борту самолета, следовавшего из Ханты-Мансийска в Москву. Сам глава РСМ заявил, что ни с кем не ругался и не пил на борту, а всего лишь громко разговаривал.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково задержали 28-летнего пассажира, который сообщил, что у него при себе чемодан с оружием и бомбой. Мужчина подчеркнул, что устал стоять в очереди на регистрацию. Он обратился к службе безопасности аэропорта с требованием провести его на рейс до Казани как ВИП-персону, иначе он применит оружие.