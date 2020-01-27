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Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев под Читой, доставили в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Как рассказал отец солдата Салим Шамсутдинов URA.RU, сына привезут на экспертизу в институт имени Сербского. Он также добавил, что настроение у него нормальное.

Ранее NEWS.ru писал, что 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Он является не только обвиняемым, но и проходит потерпевшим по делу о дедовщине, следствие по которому уже закончено.

Свидетели показали, что Шамсутдинов подвергался издевательствам старослужащих. Кроме него, потерпевшими проходят ещё трое солдат. Обвиняемые признали свою вину.