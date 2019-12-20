https://static.news.ru/photo/9c905b8a-24aa-11ea-869d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евгения Манюрова, обстрелявшего сотрудников ФСБ у здания ведомства на Лубянке, заподозрили в подрыве овощного ларьке в Подольске.

Взрыв произошёл в ночь на 13 октябре. В результате инцидента никто не пострадал. Для установления причин взрыва была назначена экспертиза, сообщает РЕН ТВ.

Стрельба на Лубянке произошла 19 декабря. Погибли двое сотрудников ФСБ. Ещё четыре человека, включая случайного прохожего, получили ранения. Нападавший был ликвидирован.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме предложили ужесточить законодательство об оружии во избежание повторения подобных ЧП.