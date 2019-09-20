https://static.news.ru/photo/ac97c8b4-dbcc-11e9-8a24-fa163e074e61_660.jpg Павел Устинов Фото: instagram.com/ustinovpaul

Освобождённый из московского СИЗО-4 «Медведь» актёр Павел Устинов записал видеообращение со словами благодарности в адрес тех, кто выступал в его поддержку.

Ролик появился в Instagram его коллеги Валерии Мотиной. В нём актёр сообщил, что находится сейчас с семьёй.

Я благодарю всех, опять-таки всю общественность, — сказал он.

Отдельные слова благодарности он адресовал худруку театра «Сатирикон» Константину Райкину, своему коллеге Александру Палю и худруку Московского губернского театра Сергею Безрукову.

Ранее News.ru писал о том, что актёр Павел Устинов вышел из московского СИЗО № 4 «Медведь». Его вывезли с территории на машине ФСИН.