Уставшие от новостей россияне стали чаще играть в мобильные игры РБК: устав от новостей, россияне чаще играют в мобильные игры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок мобильных игр в России по итогам 2022 года вырастет на 25% по сравнению с предыдущим и достигнет $1,2 млрд, пишет РБК со ссылкой на предварительные расчеты информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Причинами этого стали усталость россиян от политических новостей и исчезновение других развлечений.

Как пояснил глава TelecomDaily Денис Кусков, на рост популярности мобильных игр повлияли в том числе отсутствие премьер в кинотеатрах и сокращение трафика в торговых центрах. Директор Института современных медиа Кирилл Танаев согласен с тем, что аудитория устала от новостного контента и ищет ему альтернативу. Он отметил, что из-за ухода сильных зарубежных конкурентов и недоступности многих зарубежных игр происходит очевидное перераспределение в сторону российских разработчиков.

В свою очередь член правления Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников ожидает, что рынок разработки мобильных игр в России и их бюджеты рухнут в четыре раза по сравнению с прошлым годом из-за ухода значительной части компаний.

Разработку дорогих и крутых проектов можно похоронить, поскольку они никогда не окупятся на отечественном рынке, — считает он.

С другой стороны, директор российской компании — разработчика мобильных игр и приложений Appfox Вячеслав Богаткин отмечает, что рынку удалось избежать оттока инвестиций за счет роста популярности продукта, что позволяет находить обходные пути для его реализации в том числе за рубежом.

Ранее стало известно, что разработчики игр начали эвакуировать сотрудников из России, а количество обращений о включении в реестр аккредитованных IT-компаний после объявления в России частичной мобилизации возросло в разы. Отмечается, что студии — разработчики игр, которые уже есть в реестре, могут помочь сотрудникам с «соответствующим высшим образованием» и добиться для них отсрочки. Кроме того, сотрудники российских студий начали получать предложения о трудоустройстве от западных разработчиков, готовых принять россиян на работу под эгидой побега от мобилизации.