Установлено, что вызвало детонацию бомбы при убийстве генерала Москалика ФСБ выяснила, что бомбу при убийстве Москалика привели в действие с Украины

Фото: Стрингер/NEWS.ru

На месте взрыва в Балашихе

Взрывное устройство в припаркованном автомобиле в подмосковной Балашихе, при детонации которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, было приведено в действие дистанционно, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Там уточнили, что сигнал поступил с Украины, передает ТАСС.

25 апреля при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины, — говорится в сообщении.

Ранее силовики задержали подозреваемого в убийстве Москалика. Им оказался Игнат Кузин 1983 года рождения, имеющий вид на жительство на Украине. Было установлено, что именно он заминировал автомобиль Volkswagen в Балашихе.

До этого появилась информация, что автомобиль Volkswagen Golf, при подрыве которого погиб Москалик, сменил семь владельцев. Последний человек, которому она принадлежа чуть более трех лет, снял машину с учета в Москве в январе 2025 года. При этом новый владелец, вероятно, не стал регистрировать машину в ГИБДД, что является нарушением действующего законодательства.