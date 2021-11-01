Установлена причина запаха гари в Москве

Запах гари в Москве возник из-за сжигания мусора и погодных условий. Об этом рассказали в экстренных службах, передаёт РИА Новости. Только в Подмосковье за сутки обнаружено более 30 точек, где сжигали древесину и сухую траву.

Поступают обращения с жалобами на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье, — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, распространению запаха гари способствовали повышенная влажность и отсутствие ветра.

Ранее сообщалось, что столицу окутал густой туман. Он уже привёл к задержкам или отменам порядка 200 рейсов в столичных аэропортах. Ожидается, что он начнёт рассеиваться после 12 часов дня. До полудня в столице действует штормовое предупреждение.

Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, не смотря на то, что туман, опустившийся на Москву вечером 1 ноября, называется «радиационным», он никак не связан с радиоактивностью. Название обозначает процесс естественного охлаждения почвы и слоёв воздуха рядом с землёй.