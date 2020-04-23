Установлена причина смерти пропавшего замминистра Ошарина

Экспертиза установила причину смерти заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.
Вскрытие показало, что 47-летний чиновник умер от кровопотери из-за неглубокой раны в области груди,
Леонид Ошарин прибыл в Ялту в конце марта и с тех пор не выходил на связь. 22 апреля его тело обнаружили в арендованной квартире, следов насилия на нём не было. Предварительно установлено, что причиной смерти чиновника стал суицид, сообщал NEWS.ru.
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