Установлена причина смерти пропавшего замминистра Ошарина

https://static.news.ru/photo/91eaab4c-8614-11ea-8008-fa163e074e61_660.jpg Леонид Ошарин Фото: duma.mos.ru

Экспертиза установила причину смерти заместителя руководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.

Вскрытие показало, что 47-летний чиновник умер от кровопотери из-за неглубокой раны в области груди, пишет KP.RU.

Леонид Ошарин прибыл в Ялту в конце марта и с тех пор не выходил на связь. 22 апреля его тело обнаружили в арендованной квартире, следов насилия на нём не было. Предварительно установлено, что причиной смерти чиновника стал суицид, сообщал NEWS.ru.