Установлена личность прохожего, которого толкнул друг Понасенкова SHOT: пострадавшим после драки с Понасенковым оказался 55-летний юрист

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Понасенков

Человеком, которого толкнул друг историка Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Москве, оказался 55-летний гендиректор юридической фирмы Олег Дибров, сообщает Telegram-канал SHOT. Сейчас пострадавший находится в реанимации.



По данным канала, юриста потеряли родственники. Около восьми вечера 6 июня Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем Рамисом Зариповым.

Полиция 7 июня начала проверку конфликта историка с мужчиной, которого в итоге увезли в реанимацию. По одной из версий, Понасенков ударил пьяного мужчину, однако историк утверждал, что этого не делал.

Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что если в отношении историка заведут уголовное дело после конфликта в центре Москвы, то это будет свидетельствовать о личной неприязни к Понасенкуову. По его словам, на опубликованном в Сети видео видно, что он ни на кого не нападал, а пытался защититься. Юрист считает, что возбуждение дела в данном случае незаконно.