Установлена личность пассажира, открывшего аварийный люк самолёта

Открывший из-за духоты дверь самолёта в Шереметьево оказался преподавателем консерватории им. Чайковского Владимиром Кузнецовым. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Кузнецов открыл аварийный люк на рейсе Москва-Анталья из-за духоты в салоне. Однако при этом сработала система безопасности и автоматически был выпущен надувной трап. Самолёт пришлось заменить. Теперь пассажиру грозит штраф, сообщает портал.

Кроме того, авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») в судeбном порядке планирует взыскать понесённые убытки с пассажира рейса Москва — Анталья, который открыл дверь самолёта при подготовке к вылeту. Об этом сообщил РБK со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери, — говорится в сообщении.

По словам очевидцeв, в лайнере отказала система кондиционирования. В результате пассажиры два часа сидели на своих местах без возмoжности подышать свежим воздухом. Некотoрые из них теряли сознание. Один из пассажиров не выдержал такого положения дел и открыл аварийный люк.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержали вылет в Симферополь лайнера Boeing 777-300ER из-за анонимного сообщения о минировании. Угроза взрыва не подтвердилась.