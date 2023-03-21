Успешным сиротам разрешат получать деньги на покупку квартиры после 23 лет Госдума приняла проект о праве детей-сирот после 23 лет получать выплаты для покупки жилья

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Госдума приняла закон, позволяющий сиротам, которые так и не смогли получить от государства жилье до 23 лет, получить из бюджета деньги на покупку жилья или на погашение ипотеки. Но для этого они должны соответствовать ряду критериев, в числе которых наличие семьи, работы, отсутствие алкогольной и наркотической зависимостей, налоговой задолженности. При этом они должны числиться в числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Законопроектом предусмотрены условия, при которых жилое помещение, приобретенное на средства выплаты с привлечением средств материнского капитала или иных совместных с другими членами семьи накоплений, может быть оформлено в том числе в собственность членов семьи лиц из числа детей-сирот, — поясняется в документе.

Размер выплаты в среднем будет составлять 2,76 млн рублей. Эта сумма рассчитана в соответствии с установленным Минстроем нормативом стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения по РФ. Региональные власти при этом смогут увеличивать объемы выплат, но уменьшать их запрещено.

Эту меру поддержки авторы законопроекта объяснили тем, что в текущее в большинстве регионов невозможно обеспечить всех детей-сирот жильем из-за недостатка жилого фонда.

Ранее вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова заявляла, что в очереди на жилье сейчас находятся около 300 тысяч сирот, из которых 87 тысяч — старше 23 лет. В 2022 году число стоящих на учете сирот возросло на 5,1%.