Успенский пост начался у православных россиян Россияне отмечают Успенский пост с начала Медового и Яблочного спасов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Komsomolskaya Pravda

Успенский пост с 14 августа отмечают православные россияне. Он продлится две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. По степени строгости налагаемых ограничений Успенский пост сравним с Великим постом, пишет ТАСС.

Почитание Богородицы занимает огромнейшее место в жизни христианской церкви, рассказал агентству глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиша).

От Пресвятой Девы Марии, по учению церкви, родился в мир Иисус Христос — воплотившийся Сын Божий, — пояснил священник.

На Успенский пост приходятся два праздника в честь Иисуса Христа. Это Медовый спас, который выпадет на 14 августа. Своё название он получил от обычая в этот день благословлять мёд после литургии. А 19 августа отмечается Яблочный спас, во время которого освящают виноград, который в России заменяют яблоки.

На Яблочный, на Медовый спасы мы приносим в храм и благословляем плоды. Это ещё такая ветхозаветная традиция, очень естественная, когда люди приносили первые плоды своих трудов в храм и отдавали церкви. <...> Это как некая жертва, церкви в данном случае, а раз церкви — значит малоимущим людям, всем, кому не досталось, — рассказал иеромонах Макарий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские государства стремятся разрушить единство христиан, провозглашая «диктатуру либерализма». Таким образом она ответила на письмо немецких общественников к Совету и Синоду Евангелической церкви Германии, в котором содержались требования прекратить диалог с РПЦ.