Успенская и Слава дойдут до СКР в конфликте с пластическим хирургом Адвокат Сенина: скандалом с хирургом Хайдаровым займутся СКР и Генпрокуратура

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Успенская

Инициативная группа пациенток звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова подготовила заявление против врача, чьи результаты работы их не устроили. Как сообщила Telegram-каналу «Светский хроник» адвокат Елена Сенина, обращение будет направлено в СКР, Генпрокуратуру и Росздравнадзор. Среди заявительниц значатся певицы Слава и Любовь Успенская.

Мы сейчас готовим заявление в Следственный комитет России на имя Бастрыкина, генеральному прокурору Краснову и в Росздравнадзор еще обращение, — сообщила Сенина.

Адвокат отмечает, что в 2019 году одну из клиник уже наказывали за то, что хирург практиковал в ней без легализованного образования. В договоре хирурга, по словам Сениной, было прописано, что оплата за оказанные услуги принимается только наличными средствами. В результате одна из пациенток не смогла получить от клиники документы для налогового вычета.

Нашли решение Арбитражного суда. Как минимум до 2019 года у Тимура Хайдарова не было легализованного образования надлежащего, ординатуры необходимой на территории Российской Федерации. Клиника, где он работал, штрафовалась по данному основанию. Встает вопрос, — а что же с теми операциями, которые делались до этого момента? — заявила Сенина.

Также инициативная группа запросила видеозаписи некоторых операций. Существуют подозрения, что с клиенток брали деньги по прайсу за операцию от Хайдарова, но по факту их мог проводить другой хирург, чьи услуги стоят меньше.

Сенина также обратила внимание на некорректное обращение со стороны защиты хирурга. Она заявила, что впервые столкнулась с таким поведением коллег в адвокатской практике. По ее словам, оппоненты пренебрежительно называли действия инициативной группы заявительниц «сиськиным бунтом».

Ранее Слава и Успенская написали заявление в полицию, в котором пожаловались на клевету Хайдарова, обвинившего их в вымогательстве.