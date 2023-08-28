Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: что можно и нельзя делать

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Russian Look/Global Look Press

Успение Пресвятой Богородицы

Православная церковь сегодня, 28 августа, отмечает Успение Пресвятой Богородицы. Верующие вспоминают кончину Девы Марии. Что можно и нельзя делать в этот день?

Что за праздник Успение Пресвятой Богородицы

В Русской церкви праздник считается одним из самых значимых, в народе его называют «богородичной Пасхой» из-за схожести обрядов. На Успение выносят Плащаницу — большую икону Спасителя или Богородицы, лежащих в гробу. Верующие отмечают не факт кончины Девы Марии, а воссоединение матери Христа с Богом, ее переход от земной конечной жизни к вечному небесному существованию.

Накануне Успения Пресвятой Богородицы в храмах совершается всенощное бдение. В сам праздничный день проводят литургии. Священнослужители облачаются в голубые одежды — символические цвета Богородицы. Прихожане зажигают свечи с молитвой о здоровье родных, особенно детей. Во время службы также освящают хлеб, орехи, фрукты.

Праздник значим в христианстве, так как Богородица стала первой воскресшей из смертных. Согласно вероучению, люди могут воскреснуть только перед вторым пришествием Спасителя. И каждого ожидает суд, который решит, кто отправится в рай, а кто — в ад. Дева Мария воскресла почти сразу же после кончины.

Какие существуют традиции на Успение Пресвятой Богородицы

Верующие перед праздником выдерживают двухнедельный Успенский пост, по строгости сопоставимый с Великим постом. 28 августа принято накрывать пышный стол с разнообразными блюдами.

Милосердие Богородицы должно распространяться на всех людей, в том числе на тех, кому в жизни не повезло, поэтому помощь нуждающимся для верующего человека — одна из важнейших частей праздника.

Период после Успения считается свадебным, в эти дни принято свататься. Церковь уверяет, что за такими парами с небес будет приглядывать сама Богородица, помогая молодым в жизни.

На праздник Успения Пресвятой Богородицы крестьяне начинали собирать лесные и грецкие орехи, солить огурцы и сеять озимые.

Что нельзя делать 28 августа

В день Успения нельзя ссорится, особенно с близкими людьми. На время празднования необходимо отложить тяжелую физическую работу. Запрещается брать в руки острые предметы, в связи с чем хлеб нужно ломать руками, а не резать ножом.

Согласно преданиям, 28 августа нельзя ходить босиком по траве, покрытой росой. Считалось, что роса — это слезы Богородицы, и если пройтись по ней, то можно навлечь болезнь и несчастье.

Одиноким девушкам запрещается стричься. Предки верили: чем больше волос будет срезано, тем позже позовут женщину замуж. Также не рекомендуется носить дырявую одежду и неудобную обувь.

На Успение земля считается именинницей, потому нельзя копать ее, втыкать в нее палки, лопату и другие предметы, выливать на нее отходы. В этот день не разжигают костров. Нарушение таких запретов, согласно поверьям, грозит ухудшением финансового положения и ведет к голоду и неурожаю.

Какие существуют приметы на Успение

На Руси считалось, что с Успения лето окончательно сменяла осень. В этот день провожали теплую и встречали дождливую пору. Также праздник ознаменовал начало так называемого бабьего лета.

Христиане до 10 сентября следили за погодой. По приметам, если в неделю после праздника Успения начинались легкие заморозки, то осень будет долгой, а зимние холода наступят довольно поздно. Если на небе появится радуга, значит, следующее лето ожидается жарким, если пауки наплели много паутины — зима придет суровая.

Сон в ночь на 28 августа считается вещим. Он может сбыться в течение 24 дней. Плохие видения нельзя никому рассказывать, чтобы они не стали явью. Родившиеся в этот день смогут излагать свои мысли правильно и доступным языком, а также добьются успеха в своем деле.

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