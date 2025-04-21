Успели соскучиться за зиму по кабачкам? Пора вновь браться за них. Если хотите вырастить богатырей, чтобы все соседи обзавидовались, воспользуйтесь этим легким и проверенным алгоритмом посадки.
Лунка. Выкопайте ямку 40×40 см и заложите:
- 2 горсти перепревшего навоза;
- 1 стакан золы;
- 1 банановую кожуру;
- 1 ст. л. суперфосфата.
Посев:
- Семена замочите на ночь в медовой воде (1 ч. л. на стакан).
- Сажайте, только когда земля прогреется до +15 °С.
- Кладите по две семечки носиком вниз на глубину 5 см.
- Сажайте на расстоянии 1 м друг от друга — кабачки любят простор.
Полив: первые две недели — только теплой водой с йодом (3 капли на ведро). Потом — раз в пять дней по 5 л под куст.
Секрет вкуса: за две недели до сбора прекратите полив, подсыпьте под каждый куст по 1 ст. л. соли, накройте корни соломой.
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