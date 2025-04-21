Успели соскучиться по кабачкам? Растим богатырей: легкий алгоритм посадки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успели соскучиться за зиму по кабачкам? Пора вновь браться за них. Если хотите вырастить богатырей, чтобы все соседи обзавидовались, воспользуйтесь этим легким и проверенным алгоритмом посадки.

Лунка. Выкопайте ямку 40×40 см и заложите:

2 горсти перепревшего навоза;

1 стакан золы;

1 банановую кожуру;

1 ст. л. суперфосфата.

Посев:

Семена замочите на ночь в медовой воде (1 ч. л. на стакан).

Сажайте, только когда земля прогреется до +15 °С.

Кладите по две семечки носиком вниз на глубину 5 см.

Сажайте на расстоянии 1 м друг от друга — кабачки любят простор.

Полив: первые две недели — только теплой водой с йодом (3 капли на ведро). Потом — раз в пять дней по 5 л под куст.

Секрет вкуса: за две недели до сбора прекратите полив, подсыпьте под каждый куст по 1 ст. л. соли, накройте корни соломой.

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