Успехи школьников в четвёртой четверти не будут влиять на годовую оценку

Министерство просвещения рекомендовало школам не учитывать оценки, полученные в последней четверти, при расчёте годовой успеваемости учащихся. Об этом сообщил замминистра просвещения России Виктор Басюк.
По его словам, такой подход позволить школьникам доучиться в более спокойной эмоциональной атмосфере, а также избавит от беспокойства их родителей, которые волнуются из-за успеваемости детей на дистанционном обучении.
Мы предложили школам аттестовать ребят по итогам, по оценкам тех четвертей, которые они учились в нормальном режиме, — цитирует Басюка «Интерфакс».
Он отметил, что соответствующие разъяснения министерство уже направило в регионы.
Помимо этого, как писал NEWS.ru, Минпросвещения допустило перенос части учебной программы школьников с первого по восьмой классы на следующий год. Однако в случае со старшеклассниками, по словам Басюка, такой подход невозможен.