Успехи школьников в четвёртой четверти не будут влиять на годовую оценку

https://static.news.ru/photo/b6d9cace-7b0a-11ea-a2d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министерство просвещения рекомендовало школам не учитывать оценки, полученные в последней четверти, при расчёте годовой успеваемости учащихся. Об этом сообщил замминистра просвещения России Виктор Басюк.

По его словам, такой подход позволить школьникам доучиться в более спокойной эмоциональной атмосфере, а также избавит от беспокойства их родителей, которые волнуются из-за успеваемости детей на дистанционном обучении.

Мы предложили школам аттестовать ребят по итогам, по оценкам тех четвертей, которые они учились в нормальном режиме, — цитирует Басюка «Интерфакс».

Он отметил, что соответствующие разъяснения министерство уже направило в регионы.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Минпросвещения допустило перенос части учебной программы школьников с первого по восьмой классы на следующий год. Однако в случае со старшеклассниками, по словам Басюка, такой подход невозможен.