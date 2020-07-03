Общество

Усомнившегося в статистике по COVID-19 эксперта уволили из Росстата

20:01, 03 июля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Демограф Алексей Ракша, который говорил о возможных манипуляциях со статистикой по коронавирусу в России, уволен из Росстата. Мужчина занимал в ведомстве должность советника.

Об этом он сам сообщил в Facebook. Эксперт отметил, что не сам решил покинуть должность, но и в Росстате этого не хотели.

Моя работа в Росстате завершена. Идея не моя и не Росстата, — написал он.

Он отказался комментировать журналистам «Медузы» принятое решение.

Ракша говорил о возможных манипуляциях со статисткой смертности от коронавируса для расследования «Медузы», а также принимал участие в подготовке текста «Медиазоны» о расхождениях официальных данных по смертям от COVID-19 с реальными.

Кроме того, Ракша сообщил журналистам The New York Times, что в статистику смертности от вируса по Москве не попадают 70% случаев, так как в качестве причины смерти указывают не COVID-19, а болезнь, которая осложнилась из-за коронавируса.

Как писал NEWS.ru, российский МИД потребовал от опровержения этого материала, однако издание The New York Times сообщило, что не собирается этого делать. Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях. Позднее из-за текста депутаты Госдумы обратились в прокуратуру.

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