Усомнившегося в статистике по COVID-19 эксперта уволили из Росстата

https://static.news.ru/photo/683c7268-bd4f-11ea-8fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Демограф Алексей Ракша, который говорил о возможных манипуляциях со статистикой по коронавирусу в России, уволен из Росстата. Мужчина занимал в ведомстве должность советника.

Об этом он сам сообщил в Facebook. Эксперт отметил, что не сам решил покинуть должность, но и в Росстате этого не хотели.

Моя работа в Росстате завершена. Идея не моя и не Росстата, — написал он.

Он отказался комментировать журналистам «Медузы» принятое решение.

Ракша говорил о возможных манипуляциях со статисткой смертности от коронавируса для расследования «Медузы», а также принимал участие в подготовке текста «Медиазоны» о расхождениях официальных данных по смертям от COVID-19 с реальными.

Кроме того, Ракша сообщил журналистам The New York Times, что в статистику смертности от вируса по Москве не попадают 70% случаев, так как в качестве причины смерти указывают не COVID-19, а болезнь, которая осложнилась из-за коронавируса.