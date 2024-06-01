«Услуги в виде снайпера»: Джигурда о своем «участии» в СВО Джигурда опроверг слухи о том, что отправляется на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Актер Никита Джигурда рассказал, что не отправляется на СВО, о чем ранее писали некоторые СМИ. Артист в беседе с RT заявил, что информация о подписании контракта с Минобороны России устарела.

Да, я ещё в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста, — сказал Джигурда.

Однако он добавил, что все так же помогает фронту: привозит в Донбасс гуманитарную помощь, медикаменты и дроны. Кроме того, он выступает перед российскими военными.

Ранее сообщалось, что муж блогера Елены Блиновской Алексей находится в своем подразделении в зоне спецоперации, однако по месту службы не появляется. По его словам, Алексей решил укрываться в подразделении, где находился с самого начала.

До этого 29 мая Telegram-каналы Mash и SHOT сообщили, что Алексей в ночь на 27 мая с разрешения командира покинул воинскую часть в Донецке и уехал в Москву, где, как заявлялось, должны были пройти следственные мероприятия с его участием.

Бывший адвокат Эльман Пашаев опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Алексей Блиновский, супруг блогера Елены Блиновской, покинул воинскую часть в Донецке, где проходил службу в рамках контракта с МО России. По его словам, подобные заявления — бред.