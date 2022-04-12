«Усложнены до беспредела»: ждёт ли россиян изъятие гражданского оружия

В российских субъектах владельцы охотничьего оружия, стрелки-спортсмены и работники ЧОПов начали сталкиваться с проблемами в получении и продлении лицензий из-за очередей на медицинское освидетельствование. Опрошенные NEWS.ru эксперты связывают это с ужесточением законодательства об обороте гражданского оружия, принятого после трагедий со стрельбой в казанской школе. Всплывают версии даже о возможных планах государства изъять «стволы» у населения из-за боязни роста социального недовольства, однако этот вопрос довольно дискуссионный, хотя на фоне происходящего на Украине россияне стали активно закупаться боеприпасами.

«В угоду популизму»

С бюрократическими сложностями столкнулись владельцы гражданского оружия в целом ряде российских субъектов. Например, в Пермском крае, как пишет «Коммерсант», охотники не могут попасть в краевой психоневрологический диспансер, без заключения специалиста которого, наряду с окулистом и наркологом, невозможно продлить лицензию. Психиатры отмечают, что очереди к ним стремительно выросли и растянулись на несколько месяцев вперёд после вступления в силу в марте поправок к федеральному закону «Об оружии». Они ужесточили порядок прохождения медосвидетельствования, которое теперь можно пройти только в государственном или муниципальном лечебном учреждении, имеющем лицензию на данный вид платных услуг. Стоимость последних, по словам владельцев оружия, после изменений в законодательстве увеличилась более чем в два раза.

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Те, кто не успевает пройти медкомиссию (она по закону проводится раз в пять лет), будет вынужден сдать оружие на хранение в подразделение Росгвардии. Это платная услуга, и если владелец ружья, не продливший разрешение, откажется от неё, то «ствол» изымут и про него придётся забыть, поскольку это административное правонарушение.

С данными проблемами столкнулись не только охотники, но и стрелки-спортсмены, а также сотрудники ЧОПов, которые обязаны проходить комиссию раз в год, а не в пять лет, как остальные. Более того, помимо Прикамья о сложностях с продлением лицензий сообщили владельцы оружия из Иркутской и Пензенской областей, а также Удмуртии и Петербурга, информирует газета.

Как сообщил NEWS.ru заслуженный работник охотничьего хозяйства России, биолог-охотовед и главный редактор журнала «Охотник» Валерий Кузенков (он же помощник депутата Госдумы Николая Валуева), последние поправки, ужесточающие процедуру лицензирования, были приняты после нападения на школу № 174 в Казани 11 мая 2021 года. Данная инициатива, по его мнению, является популистской, но проблемы у владельцев гладкоствольного оружия в России начались давно.

Процедура выдачи лицензий и ранее была усложнена до беспредела. Но поправки, вступившие в силу в 2022 году, — это глупость полная и чистейший популизм. Сумасшедший мальчик [Ильназ Галявиев], который перестрелял людей в казанской школе, имел охотничий билет, но не имел никакого отношения к охоте, хотя получение гражданского оружия в его случае шло через приобретение государственного охотничьего билета. А охотничий билет сегодня даётся всем желающим без проверки и подготовки. В советские времена работала единая система — охотовед, например на Камчатке, принимал у соискателей экзамены и выдавал им промысловый охотничий билет. Также были охотобщества во всех районах, военные общества и другие структуры, куда можно было прийти и получить документы только после соответствующих экзаменов. Сейчас всё это уничтожено после того, как расформировали Главное управление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете министров РСФСР, ликвидировали общественные структуры и охоту как отрасль. Поэтому сегодня пытаются что-то как-то придумать — депутаты Госдумы предлагают создать общественное движение, загнать туда всех охотников страны, то есть 5 млн человек, и через него выдавать разрешения на оружие. Согласно этой инициативе, если человек не вступает в такое объединение, ему не продлевают разрешение. Но люди живут и на Курилах, и на Камчатке, и на Крайнем Севере, и депутаты просто, к сожалению, не понимают размеров нашей страны. Валерий Кузенков заслуженный работник охотничьего хозяйства России, биолог-охотовед, главный редактор журнала «Охотник» заслуженный работник охотничьего хозяйства России, биолог-охотовед, главный редактор журнала «Охотник»

По его мнению, данная инициатива будет бить по коренным народам Севера и Дальнего Востока, которые «все охотники». Также он напомнил, что после трагедии в Казани депутаты решили повысить возраст выдачи оружия с 18 до 21 года. Но это повышение, по мнению собеседника NEWS.ru, ничем не обосновано, потому что, например, в армии молодым людям дают в руки автоматы с 18 лет, и никто против этого не выступает. К тому же с повышением возрастного ценза возникают проблемы с подготовкой юных спортсменов-стрелков.

На мой взгляд, охотничье ружьё надо доверять ребёнку с 16 лет, он должен понимать, что это оружие, что оно убивает. В советские времена были юные охотники, они могли в присутствии и под контролем старшего охотника брать в руки ружьё и стрелять. А представители коренных народов Севера, которые живут тайгой, вообще имели право охотиться с 14 лет. Сегодня же получателей разрешения на оружие замучили бюрократическими процедурами в угоду популизму, — продолжил Валерий Кузенков.

Он полагает, что в нынешней ситуации «надо перестраивать экономику, а охота — это экономика, социалка, рабочие места, освоение отдалённых районов». Став охотником, человек покупает не только ружьё, но и множество сопутствующих товаров — дробь, чехол, масло, сейф, спецодежду, транспортное средство и бензин для него.

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При наличии возможностей охотник готов полететь в тот или иной регион, заплатить деньги, снять охотбазу — всё это, по словам Валерия Кузенкова, развитие внутреннего туризма. Да и попутно развивается занятость населения целого ряда регионов, но пока есть сложности, ничего этого не происходит.

Сельское хозяйство существует в Черноземье и на юге, а чем заниматься людям в Вологодской, Архангельской, Тверской или Новгородской областях? — задаётся вопросом Кузенков.

По его словам, в прежние времена в стране существовала «система потребительской кооперации, подготовки дикоросов и пушнин». А сейчас есть лишь «какие-то частные заготовители», но отсутствует кадровая политика: учебные заведения готовят единицы специалистов в области охотоведения.

«Популярная страшилка»

Валерий Кузенков не исключил, что под видом усложнения лицензионных и других процедур речь может идти о скрытом изъятии гражданского оружия у россиян. Однако напрямую пока никто не говорит о запрете охоты и не требует «сдачи „стволов“».

Просто боятся бунта, боятся возмущения народа, но надо понимать, что революции делают не с гладкостволкой и дробью седьмого номера, а с автоматами и гранатами. Сколько, по статистике, у нас убито людей из гражданского оружия? У нас кухонным ножом по пьянке убивают в десятки раз больше, а охотник очень ответственен и старается максимально чётко выполнять все требования законодательства, — резюмировал Кузенков.

Адвокат и специалист в области гражданского оружия Муслим Шейхов, напротив, полагает, что речи об изъятии оружия у населения нет, назвав это «популярной страшилкой» у охотников, коллекционеров и других владельцев «стволов». Как и Валерий Кузенков, он считает, что «владельцы оружия — наиболее законопослушная и консервативная часть общества, чьё увлечение обеспечивает работой значительное количество предприятий в России».

Изъятие оружия приведёт к сокращению рабочих мест не только в сфере оружейного производства, но и в сопутствующих сферах, от производства и торговли туристическим снаряжением и одеждой до гостиниц, автозаправок и кафе. Владение оружием гражданами даёт мультипликаторный экономический эффект, связанный с его использованием для охоты и спорта. Прежде чем обсуждать возможности изъятия оружия, нужно выяснить, существует ли такая задача у государства. У государства такой задачи не существует, поэтому обсуждать чисто гипотетические возможности бесполезно. Муслим Шейхов адвокат адвокат

По его мнению, проблема с продлением лицензий и медосвидетельствованием в России существует и носит технический характер. Её базовой причиной является, по словам Шейхова, ужесточение законодательства, в том числе о порядке прохождения медкомиссий, а непосредственным источником — неготовность медицинских структур. Сложности, по мнению юриста, исчезнут, как только будет налажена схема работы.

Как писал NEWS.ru, на фоне происходящего на Украине в России стремительно выросли продажи оружия и боеприпасов. Полки магазинов оказались наполовину пусты, а некоторые патроны нигде не возможно достать. Продавцы специализированных магазинов отмечали, что ажиотаж, в частности, связан с опасениями дефицита зарубежных изделий из-за санкций, а также ужесточения законодательства.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Помимо вступивших с 1 марта ограничений, связанных с медицинскими процедурами, в РФ готовятся и другие законодательные нововведения, ужесточающие правила пользования гражданским оружием. В конце 2021 года депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарёв и Анатолий Выборный внесли на рассмотрение нижней палаты пакет поправок, согласно которым лицензию не будут получать те люди, в отношении которых силовики имеют данные «об их причастности к организованной преступной группе (в том числе экстремистской или террористической направленности), а также о вынашиваемых намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях или о признаках угрозы для государственной и общественной безопасности».

Сторонники нововведения вроде депутата Госдумы и создательницы организации «Право на оружие» Марии Бутиной уверены, что его поддержат и владельцы «огнестрелов», заинтересованные в отсеве из своих сообществ «неблагонадёжных элементов». Однако критики данной меры уверены, что законотворцы, расширяя полномочия силовых ведомств, не решат проблему массшутинга, поскольку до часа икс агрессоры часто ведут себя тихо и не обязательно причастны к экстремистским комьюнити, да и запреты вряд ли помешают их кровавым планам. Данное нововведение пока не принято.