https://static.news.ru/photo/bc93c8a6-6742-11ea-a46a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работа операторов техосмотра (ТО) в России будет контролироваться по новым правилам. Подготовленный Минэкономики проект постановления правительства направлен в Белый дом.

Российский союз автостраховщиков (РСА) обяжут проверять требования к техническим экспертам, контролировать работу информационных систем, проводить проверки операторов и лишать их аккредитации при нарушениях, сообщает газета «Коммерсант».

При этом впервые право жаловаться на решения РСА получат операторы ТО. Они смогут обратиться в комиссию по апелляциям, которую будут составлять представители Минтранса, Минпромторга и МВД.

Основанием для проверки оператора ТО станет «информация о нарушении требований». Она может поступить от органов местного самоуправления, граждан, СМИ и юридических лиц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ подготовил проект изменения правил проведения техосмотра автомобилей. Документ предусматривает ситуации, когда в процедуре могут отказать. Так, заявитель может получить отказ при несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах.