Надо доказать: москвичам озвучили условие для помощи животным

https://static.news.ru/photo/d421a7d0-7c01-11ea-a0e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Волонтёрам разрешили подкармливать бездомных животных в Москве, однако с ужесточением правил самоизоляции им придётся получать спецпропуска. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

По его словам, причиной более детального внимания к ситуации послужило обращение жителей столицы в связи с проблемами, возникающими при попытке покормить бездомных животных. Депутат рассказал, что направил обращение в полицию, а там согласились обеспечить допуск сердобольных граждан.

Полиция <...> будет учитывать, что волонтёры передвигаются к месту кормления собак. Но это временная история, и волонтёрам необходимо будет доказать сотрудникам полиции, что они направляются кормить собак, — цитирует Герасимова РИА Новости.

Сейчас в Москве действует режим повышенной готовности — до 1 мая всем горожанам предписано соблюдать режим домашней самоизоляции. При этом с 13 числа указом мэра столицы вводится ряд новых ограничений, в числе которых спецпропуска на право покидать жилище.

Ранее, как писал NEWS.ru, члены комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды попросили главу правительства Михаила Мишустина разрешить волонтёрам доступ в приюты для безнадзорных животных, чтобы не допустить их массовой гибели от голода и отсутствия своевременной ветеринарной помощи.