«Усиленный контроль»: в поездах ввели усиленные меры безопасности ФПК ввела усиленные меры безопасности на поездах после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Федеральная пассажирская компания усилила меры безопасности в поездах дальнего следования после теракта в «Крокус Сити Холле» следует из сообщения в Telegram-канале ФПК. В частности, был введен усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке и допуске провожающих.

ФПК в связи с терактом в Московской области усиливает меры безопасности в поездах дальнего следования. В частности, работники поездных бригад проходят дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности в пути следования, — говорится в сообщении.

Ранее в РЖД сообщили, что пассажиры могут сдать невозвратные билеты на поезда без дополнительных сборов за возврат. Акция действует до 26 марта включительно.

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский также усилены меры безопасности. Пассажиров призвали приезжать в аэропорты заранее.

4 марта в Самарской области произошел взрыв на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск. По предварительным данным, злоумышленники пытались подорвать опору моста. Местные жители услышали звук взрыва около 06:15 по местному времени. Власти объявили в регионе план «Загорск». Как пояснили в пресс-службе РЖД, в результате происшествия задержались пять поездов: № 32 Москва — Орск, № 50 Москва — Самара, № 10 Москва — Самара, № 7574 Сызрань — Мирная и № 7104 Сызрань — Самара.