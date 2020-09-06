Ушёл из жизни экс-мэр Воркуты

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На 82-м году жизни скончался член Общественной палаты РФ, бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор.

Об этом сообщил врио главы республики Коми Владимир Уйба. По его словам, смерть бывшего мэра Воркуты, возглавлявшего город с 1998 по 2007 год, — тяжёлая утрата для республики.

Игорь Леонидович Шпектор, бывший мэр Воркуты, член Общественной палаты России умер на 82-м году жизни, — написал Уйба на своей странице во «ВКонтакте».

Он напомнил, что именно Шпектор был автором проекта по очистке шахтных вод, руководил строительством единственной в мире плотины, расположенной за полярным кругом. На посту градоначальника он большое внимание уделял вопросам здравоохранения, образования, развитию спорта и детских дошкольных учреждений. Последние 27 лет жизни Шпектор возглавлял Союз городов Заполярья и Крайнего Севера России, с 2012 года являлся членом совета Ассоциации полярников РФ. Кроме того, он был председателем комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам в Общественной палате России, передаёт РИА Новости.

Мои глубокие соболезнования родным и близким Игоря Леонидовича. Он был честным, порядочным, ответственным человеком, направлял все свои знания, опыт и силы на всестороннее развитие Севера, — заявил Уйба.

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