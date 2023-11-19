Ушла из жизни звезда спектакля «А зори здесь тихие» Умерла актриса Татьяна Стрельцова из спектакля «А зори здесь тихие»

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Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла на 71-м году жизни, сообщает пресс-служба президента Киргизии Садыр Жапаров. Там подчеркнули, что вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства страны «неоценим и бесценен».

Каждая роль актрисы — это сценическая находка, точно подмеченный характер или типаж, всегда находящие место в сердцах зрителей, — отметили в пресс-службе главы Киргизии.

Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР, окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. С 1972 года актриса работала в русском театре драмы в Бишкеке. Она исполнила роли в таких знаменитых спектаклях, как «Горе от ума», «А зори здесь тихие», «Дни Трубиных». В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания «Заслуженная артистка КССР», а в 1996 — «Народная артистка Киргизии.

Ранее после продолжительной болезни скончалась российская актриса театра и кино Галина Байнякшина, ей было 83 года. Она играла в театральных постановках «Морозко» и «Любовь и голуби». Свыше 50 лет артистка проработала в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова.

Позднее в возрасте 86 лет ушла из жизни советская и российская театральная актриса, режиссер, заслуженная артистка России Лидия Дымова. В ее репертуаре были главные роли в таких знаковых пьесах, как «Чайка», «Три сестры», «Гроза», «Отцы и дети» и «Приключения Буратино». Прощание с актрисой состоялось в Сызранском драматическом театре.