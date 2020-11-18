Ушла из жизни советская и белорусская артистка Любовь Румянцева

https://static.news.ru/photo/56b2ba54-29b3-11eb-a262-fa163e074e61_660.jpg 1968 год Фото: Мастюков Валентин/ТАСС

Ушла из жизни заслуженная артистка Белорусской ССР Любовь Румянцева, заявили в пресс-службе Национальной киностудии «Беларусьфильм». Организация выразила соболезнования родным и близким актрисы. Ей было 77 лет.

По мнению сотрудников ведомства, покойная внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию кино и театра в РБ, говорится в сообщении на официальной странице студии в социальной сети Facebook.

Румянцева сыграла десятки ролей в художественных фильмах, среди которых такие известные и любимые зрителями образы в лентах «Альпийская баллада», «Аннычка», «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Три талера». Кроме того, она много выступала на сцене театра в спектаклях «Наедине со всеми», «Таланты и поклонники», «Женитьба Бальзаминова», «Человеческий голос», «Филумена Мартурано».

Ранее NEWS.ru сообщал, что прощание с народным артистом РФ Романом Виктюком состоится 20 ноября в открытом формате в его театре, рассказала пресс-атташе культурного учреждения. Мэтр ушёл из жизни 17 ноября в возрасте 84 лет от тромбоэмболии.

Романа Виктюка похоронят у себя на родине в семейном склепе во Львове. Об этом СМИ сообщил близкий друг семьи. Прославленный режиссёр был госпитализирован с коронавирусом в конце октября в реанимацию и последние дни восстанавливался в больнице в Сокольниках.