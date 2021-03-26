Самая толстая россиянка умерла от последствий COVID-19

https://static.news.ru/photo/697c6fde-8e55-11eb-bafb-96000091f725_660.jpg Наталья Руденко Фото: Наталья Руденко/vk.com

Жительница Волгограда Наталья Руденко, одно время носившая звание самой толстой женщины РФ, умерла после продолжительной болезни в возрасте 38 лет, рассказали журналистам знакомые покойной. По их словам, она не смогла справиться с последствиями новой коронавирусной инфекции, перенесённой в прошлом году. COVID-19 протекал в тяжёлой форме, но его удалось победить.

В 2015-м она весила свыше 300 кг. За несколько лет ей удалось сбросить около 150 кг, в том числе благодаря правильному питанию. По другой информации, она также решилась на операцию, пишет «Газета.Ru». Её история тогда попала в СМИ, Руденко пригласили на ТВ, именно после эфира жизнь Натальи изменилась, женщиной занялись московские медики, и она стала бороться с лишним весом, передаёт РИА Новости. Через некоторое время она встретила любимого мужчину, мечтала о ребёнке.

Женщина скончалась от возникших осложнений, вызванных перенесённой коронавирусной инфекцией. Окончательную причину смерти установит посмертное исследование, — цитирует портал V1.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Другие близкие Руденко отметили, что после инфицирования COVID-19 волгоградку госпитализировали. Через некоторое время у неё обнаружили дыру в лёгких. Сама Наталья признавалась, что во время болезни ей было сложно худеть из-за малоподвижного образа жизни, но потом всё пришло в норму.

Накануне умер бывший заместитель руководителя Службы внешней разведки генерал-полковник Виталий Маргелов. Причиной смерти стал коронавирус, рассказал его сын Михаил Маргелов. Мужчина скончался в госпитале ФСБ в Москве, писал NEWS.ru.

Виталий Маргелов начал служить в СВР в 1965 году. В 1980-х годах он руководил 5-м отделом Первого главного управления КГБ СССР, которое отвечало за Балканские страны и Западную Европу. С 1997 по 2003 год он занимал пост замдиректора службы по оперативным вопросам, а в 2003 году попал в Госдуму.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.