Ушла из жизни народная артистка РСФСР Ирина Моисеева

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Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева, супруга балетмейстера Игоря Моисеева (1906-2007), ушла из жизни на 97-м году жизни. Прощание состоится 24 апреля в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы, заявили в Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева.

Эта удивительная женщина была не только супругой и близким человеком Игоря Александровича Моисеева — это его муза, соратник, верный друг, большой помощник. Память об Ирине Алексеевне навсегда останется в наших сердцах. Выражаем самые искренние соболезнования дочери Ирины Алексеевны — Елене Коневой. Скорбим, — говорится на официальном сайте ансамбля.

Соболезнования выразила и глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила значительный вклад покойной в развитие отечественной школы народного танца. По её словам, Моисеева отдала знаменитому ансамблю 80 лет своей жизни.

Её (Ирины Моисеевой. — NEWS.ru) талант и мастерство навсегда останутся в памяти коллег, учеников и зрителей, — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Накануне народный артист РСФСР, лауреат премии «Золотая маска» Игорь Желтоухов скончался. Ему было 76 лет. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили представители дирекции и артистической труппы Хабаровского краевого музыкального театра. Отмечается, что Желтоухов ушёл из жизни после продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что на 97-м году жизни скончался народный артист РФ Эмиль Верник. Об этом рассказал его сын Игорь. Верник-старший занимал должности доцента Школы-студии МХАТ и главного режиссёра литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Среди актёров, которые играли в его радиопостановках, были Олег Табаков, Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Андрей Миронов, Владимир Машков и Марина Неёлова.