Ушла из жизни легенда французского кино Daily Mail: французская актриса Анук Эме умерла на 93-м году жизни

Фото: IMAGO/Eventpress Herrmann/Global Look Press

Анук Эме

Французская актриса Анук Эме, известная по фильмам «Мужчина и женщина» и «Сладкая жизнь», умерла, сообщает Daily Mail. Артистке было 92 года.

Актриса, которая стала иконой обреченного романа в 1960-х годах благодаря фильму «Мужчина и женщина», получившему «Оскар», скончалась во вторник в своем доме в Париже. Причина смерти пока не установлена, — заявили журналисты со ссылкой на агента актрисы.

Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус (настоящее имя Эме) родилась в Париже в 1932 году. Начала сниматься в кино с 14 лет. Первый успех к актрисе пришел в 1958 году после фильма «Монпарнас, 19» режиссера Жака Беккера. Тогда же юную артистку заметил легендарный итальянский режиссер Федерико Феллини. Он пригласил Анук Эме в свои знаковые работы — «Восемь с половиной» и «Сладкая жизнь».

Но наибольшую известность актрисе принесла работа в картине не менее выдающегося французского режиссера Клода Лелюша «Мужчина и женщина». Вышедшая на экраны в 1966 лента принесла Анук Эме номинацию на «Оскар» и награду «Золотой глобус».

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