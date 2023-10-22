Ушла из жизни актриса, сыгравшая в «Приключениях Буратино» Советская и российская актриса Лидия Дымова умерла на 87-м году жизни

Фото: vk.com/cultura_syzran

Советская и российская театральная актриса, режиссер, заслуженная артистка России Лидия Дымова умерла 21 октября на 87-м году жизни, сообщило Управление культуры Сызрани во «ВКонтакте». Причины смерти не называются. Прощание с актрисой состоится 23 октября с 10:00 до 12:00 в Сызранском драматическом театре.

Ушла легенда Сызранского драматического театра... Управление культуры Администрации городского округа Сызрань и вся культурная общественность города глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой потери — смерти Лидии Георгиевны Дымовой, — указано в сообщении.

Лидия Дымова отдала служению театру 60 лет своей жизни. Она трудилась в театрах Гомеля, Красноярска, Саратова, Куйбышева. Более 40 лет она выступала на сцене Сызранского драматического театра им. А. Н. Толстого. В ее репертуаре были главные роли в таких знаковых пьесах, как «Чайка», «Три сестры», «Гроза», «Отцы и дети» и «Приключения Буратино».

Ранее стало известно о смерти актрисы театра и кино Нины Кирьяковой, которая запомнилась зрителю по работе в культовых фильмах «Аты-баты, шли солдаты...», «Нам некогда ждать» и «Рожденная революцией». Артистке было 79 лет, прощание с ней прошло 12 октября в храме Преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.