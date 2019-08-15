https://static.news.ru/photo/88fc054a-bf5d-11e9-b773-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Ущерб, причинённый кукурузному полю в результате аварийной посадки лайнера А-321, будет оценён специалистами Минсельхоза Подмосковья.

По словам главы ведомства Андрея Разина, оценка урона будет произведена после того, как правоохранительные органы закончат свою работу на месте происшествия.

О размере ущерба и возможности возмещения понесённых затрат сообщим немного позже,- приводятся его слова на сайте министерства.

Разин также уточнил, что поле принадлежит сельхозпредприятию «РусМолоко».

Ранее News.ru писал, что посадку аварийную посадку А-321 прокомментировал владелец земли «Агропроперти менеджмент» Сергей Должиков. Он предположил, что ущерб полю от инцидента может быть значительным. Однако главное, по его словам, что ЧП обошлось без жертв.