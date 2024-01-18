Ушел из жизни заслуженный артист России Николай Коршилов

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Заслуженный артист России Николай Коршилов ушел из жизни 15 января, сообщила пресс-служба Московского театра оперетты, в котором актер солировал много лет. Ему было 79 лет.

15 января 2024 года не стало заслуженного артиста России Николая Коршилова. Николай Николаевич Коршилов был солистом Московского театра оперетты в течение многих лет. <...> Он был эрудированным, остроумным и обаятельным человеком. Такие личности остаются в истории театра навсегда, — сказали в театре.

Прощание с артистом назначено на 19 января в Москве. Захоронение состоится на Даниловском кладбище, добавили в театре.

Коршилов запомнился театральному зрителю по ролям в таких постановках, как «Севастопольский вальс», «Вольный ветер», «Королева чардаша» и многих других. Артист также был режиссером и драматургом.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, который запомнился зрителям по роли Иосифа Сталина в фильме «Зоя». Ему было 73 года. Вонтов служил в петербургском театре с 1977 года. За свою карьеру артист сыграл на сцене более 80 ролей. В театре назвали Вонтова ответственным и преданным делу актером, смерть которого стала для всех тяжелейшим ударом.

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