Ушел из жизни сын первого генпрокурора: как и из-за чего умер, кем работал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

15 апреля стало известно о смерти юриста Дениса Степанкова, сына бывшего генпрокурора России. Отец Валентин Степанков полагает, что сын ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Кто первым узнал о смерти Дениса Степанкова

Первым о смерти 47-летнего Дениса Степанкова узнал его отец — бывший генпрокурор России Валентин Степанков. Он созванивался с сыном в пятницу, и они назначили встречу на воскресенье. После родственник перестал выходить на связь, что насторожило отца. 14 апреля Валентин Степанков решил навестить сына, не отвечавшего на звонки. Мужчина жил в трех кварталах от квартиры родителей. Дверь в жилище была закрыта, на звонок никто не откликался.

В результате отец вызвал на место мастера, чтобы вскрыть дверь. Когда доступ в квартиру был обеспечен, Валентин Степанков увидел сына лежащим без признаков жизни в кровати.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Дома в квартире был закрыт изнутри, я сам приглашал мастера, вынуждены были открывать двери, нашли его в кровати уже мертвым», — рассказал Степанков-старший.

Из-за чего умер Степанков-младший

Точная причина смерти Степанкова-младшего неизвестна. По словам его отца, на вскрытие тело отправили 15 апреля. Он предполагает, что речь может идти о кардиологическом заболевании. ТАСС со ссылкой на службы здравоохранения подтверждает, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Вскрытие еще сегодня делают, скорее всего, что-то связанное с сердцем», — предположил Валентин Степанков. При этом он говорит, что ранее у 47-летнего сына не было проблем со здоровьем.

Кем работали Денис Степанков и его отец

Денис Степанков пошел по стопам отца. Он получил юридическое образование, затем — степень кандидата юридических наук и работал в дочерней компании Росатома.

Отец погибшего Валентин Степанков являлся первым генеральный прокурор России. Он был назначен на эту должность в апреле 1991 года. В декабре 1993 года был уволен из органов. После занимался частной юридической практикой, являлся адвокатом Московской городской коллегии адвокатов, депутатом Госдумы РФ второго созыва. В настоящее время является президентом консалтинговой фирмы «ЮКЕЙ-Консалтинг», передает Росбалт.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС Валентин Степанков

В августе 1991 года Степанков-старший лично принимал участие в аресте министра обороны СССР маршала Советского Союза Дмитрия Язова, председателя КГБ СССР Владимира Крючкова и других высших должностных лиц по делу ГКЧП. В 1995 году Валентин Степанков был заместителем главы администрации Пермской области.

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