Ушел из жизни публиковавший книги Акунина издатель Умер основатель издательства «Захаров» Игорь Захаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ушел из жизни Игорь Захаров — основатель издательского дома «Захаров», в котором публиковались книги писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила пресс-служба издательства. Его смерть наступила 26 апреля в возрасте 76 лет.

В пресс-службе отметили, что Захаров в последние годы своей жизни мало участвовал в каждодневной жизни основанного им издательства. Там подчеркнули, что Захаров «с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал наши подъемы и спады», и у каждого из давних сотрудников учреждения найдется множество связанных с ним историй.

И мы еще будем эти истории вспоминать и рассказывать. Потом. Когда осознаем, что произошло в субботу, 26 апреля 2025 года. Издателя, основателя издательства «Захаров» Игоря Валентиновича Захарова не стало, — сообщили в издательстве.

Издательство было основано 1 марта 1998 года. В нем публиковались книги Бориса Акунина и других писателей. В частности, в этом издательстве выходила знаменитая серия исторических детективов «Приключения Эраста Фандорина».

Ранее Таганский суд Москвы признал Акунина виновным в нарушении правил деятельности иностранного агента. Ему назначили административный штраф в размере 45 тысяч рублей.