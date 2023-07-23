Ушел из жизни исполнитель песни «Наша служба и опасна и трудна» Умер исполнитель песни «Наша служба и опасна и трудна» Эдуард Лабковский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 85-м году жизни скончался народный артист России, оперный и эстрадный певец Эдуард Лабковский, сообщило радио «Орфей». Он был известен как исполнитель песни «Незримый бой» («Наша служба и опасна и трудна»), ставшей визитной карточкой телесериала «Следствие ведут Знатоки». Причина смерти исполнителя не называется.

Музыкальная карьера Лабковского началась еще в армии. Там певец занимался художественной самодеятельностью, а позднее попал в ансамбль Киевского военного округа. После демобилизации он поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных и закончил его с отличием.

С начала 70-х годов Лабковский выступал как солист хора Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнив и записав более ста песен советских и российских композиторов, включая песни Владимира Шаинского, Людмилы Лядовой, Евгения Птичкина, Никиты Богословского и Александры Пахмутовой. Помимо песни из сериала «Следствие ведут знатоки», известность в исполнении Лабковского также получила «Песня десантников» из фильма 1977 года «В зоне особого внимания». Он также был одним из первых исполнителей песни «День Победы».

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