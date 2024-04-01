Ушел из жизни еще один член команды КВН «Одесские джентльмены» Умер член команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий

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В Одессе ушел из жизни член команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий, сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале. Она рассказала, что какое-то время они вместе работали в «Одесском вестнике».

«Один за другим уходят Джентльмены», — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один кавээнщик из команды «Джентльменов» — Александр Теплицкий, — написала Альперина.

«Одесские джентльмены» были чемпионами Высшей лиги сезона 1986–1987 годов, а также 1990 года. Стиль команды положил начало эстрадному театру «Клуб одесских джентльменов» в 1987 году, а в 1991 году выходила юмористическая передача «Джентльмен-шоу». Члены команды участвовали в создании легендарной передачи «Городок».

Ранее Альперина сообщила о смерти известного юмориста и капитана команды КВН «Одесские джентльмены» Светослава Пелишенко. Ему было 72 года. По ее словам, артист был талантливым и порядочным человеком.

До этого народный артист СССР художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. Он, как уточняется, умер тихо, во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь. При этом незадолго до его кончины директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова заявила о выписке Соломина из больницы.