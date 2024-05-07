Ушел из жизни экс-участник группы «Крематорий» Бывший скрипач группы «Крематорий» Бухаров умер от рака лимфы

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Бывший музыкант рок-группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров ушел из жизни в возрасте 62 лет, сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте». Скрипач проработал с группой 17 лет. Как уточнили коллеги Бухарова, он боролся с раком лимфы.

В Воронеже скончался Вячеслав Геннадьевич Бухаров. Великолепный скрипач и киноактер, проработавший в группе 17 лет и оставивший яркий след на самых знаковых альбомах группы. Мы благодарим всех, кто помогал нам продлить его дни, но рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным, — указано в сообщении.

Музыканты «Крематория» добавили, что их коллеги не стало на праздник Пасхи, который отмечали 5 мая. Группа также пообещала приехать в Воронеж и дать концерт в память о друге.

Вячеслав Бухаров родился в 1961 году в Воронеже. Окончил институт искусств в родном городе. В 1994 году, уже переехав в Москву, снялся в фильме «Тацу», на съемках которого и познакомился с участниками «Крематория».

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