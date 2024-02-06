Ушел из жизни актер из «Моей прекрасной няни» Актер театра и кино Александр Симонец умер на 62-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер театра и кино Александр Симонец скоропостижно ушел из жизни в Благовещенске, пишет StarHit. По его данным, причиной смерти 61-летнего артиста стала сердечная недостаточность.

У нас горе. С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, — рассказали коллеги актера.

Окружение артиста охарактеризовало усопшего как отзывчивого, доброго и профессионального человека. Коллеги отметили, что общение с актером всегда приносило светлую радость.

Александр Симонец родился в 1962 году в Благовещенске. В 1986 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Телезрителю он знаком по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня», «Глухарь», «Счастливы вместе» и других. Среди его театральных работ значатся постановки «Кошмар на улице Лурсин», «Малыш и Карлсон», «Укрощение строптивой», «Ревизор» и многие другие.

Ранее стало известно, что актер театра и кино Дмитрий Овчинников, сыгравший роль в сериале «Универ», скончался в возрасте 50 лет. Артист ушел из жизни 1 февраля после тяжелой и продолжительной болезни. Известность артисту принесли роли в сериалах «Склифосовский», «Универ», «Молодежка» и других.