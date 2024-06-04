Шойгу, Лепс и Овечкин: кто приехал на прощание с полярником Чилингаровым

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве прошла церемония прощания с депутатом Госдумы, ученым-океанологом и полярным исследователем Артуром Чилингаровым. На траурное мероприятие в Преображенской церкви храма Христа Спасителя приехали многие политики и знаменитости.

В частности, церемонию посетили секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, певец Григорий Лепс и другие.

Президент России Владимир Путин, бывший армянский лидер Серж Саргсян и председатель Госдумы Вячеслав Володин передали венки, чтобы почтить память Чилингарова. Глава РФ ранее выразил соболезнования в связи со смертью ученого и назвал его человеком-легендой, укрепившим позиции России как великой полярной державы.

Володин отметил, что Чилингаров внес неоценимый вклад в изучение Мирового океана. По словам спикера нижней палаты, Чилингаров обладал невероятной способностью решать любые задачи в любой сфере. Ученый и его жизнь должны стать примером для всех россиян, добавил Володин.

Чилингаров был известен как первопроходец благодаря многочисленным смелым экспедициям и достижениям. Самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, доктор географических наук, внес существенный вклад в изучение и освоение Севера.

Чилингаров ушел из жизни 1 июня в возрасте 84 лет после продолжительной и тяжелой болезни. Парламентария похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как прошло прощание с ученым и депутатом — в материале NEWS.ru.