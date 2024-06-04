В Москве прошла церемония прощания с депутатом Госдумы, ученым-океанологом и полярным исследователем Артуром Чилингаровым. На траурное мероприятие в Преображенской церкви храма Христа Спасителя приехали многие политики и знаменитости.
В частности, церемонию посетили секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, певец Григорий Лепс и другие.
Президент России Владимир Путин, бывший армянский лидер Серж Саргсян и председатель Госдумы Вячеслав Володин передали венки, чтобы почтить память Чилингарова. Глава РФ ранее выразил соболезнования в связи со смертью ученого и назвал его человеком-легендой, укрепившим позиции России как великой полярной державы.
Володин отметил, что Чилингаров внес неоценимый вклад в изучение Мирового океана. По словам спикера нижней палаты, Чилингаров обладал невероятной способностью решать любые задачи в любой сфере. Ученый и его жизнь должны стать примером для всех россиян, добавил Володин.
Чилингаров был известен как первопроходец благодаря многочисленным смелым экспедициям и достижениям. Самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, доктор географических наук, внес существенный вклад в изучение и освоение Севера.
Чилингаров ушел из жизни 1 июня в возрасте 84 лет после продолжительной и тяжелой болезни. Парламентария похоронят на Новодевичьем кладбище.
Как прошло прощание с ученым и депутатом — в материале NEWS.ru.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Люди у гроба с телом депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова во время прощания в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Люди у гроба с телом депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова во время прощания в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Люди у гроба с телом депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова во время прощания в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс во время прощания с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс во время прощания с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
екретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу у гроба с телом депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова во время прощания в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время прощания с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая во время прощания с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.