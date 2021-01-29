Уроженец Чечни Джумаев назвал причину драки с силовиками

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Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев рассказал, почему вступил в драку с омоновцами во время несогласованной акции 23 января в Москве. По его словам, причинами инцидента стали «горячая кровь» и жажда справедливости.

В беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Джумаев пояснил, что его отец — чеченец, а мать — ингушка, поэтому в его жилах настоящая «взрывная смесь».

Он заверил, что не хотел никого травмировать и вообще, ввязываясь в драку, не предполагал, чем это обернётся.

Я увидел, что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался. Вину свою признал частично, потому что мне тогда все казалось по-другому, — цитирует Джумаева МК.RU.

Он также рассказал, что учится в МГУ на втором курсе факультета иностранных языков. Помимо учёбы увлекается сочинением музыки.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Москве и других российских городах 23 января. Джумаев был задержан в лесу в Псковской области. При себе у него были два компаса и карта, он направлялся в сторону латвийской границы. Он попытался сбежать от силовиков, но при задержании не сопротивлялся.

Как писал NEWS.ru, советник главы Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов призвал Джумаева ответить за совершённое преступление. Он подчеркнул, что применение насилия против представителей правоохранительных органов неприемлемо.