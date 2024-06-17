Уроженца Армении выдворили из России после оргии на пляже в Сочи ФСПП: житель Армении отправился на родину после публичной оргии в Дагомысе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин Армении, участвовавший в оргии на пляже, отправился на родину с остальными нелегальными мигрантами, которых выдворили с Кубани в мае, информирует пресс-служба ГУ ФСПП России по Краснодарскому краю. Большинство выдворенных гостей из Таджикистана, Казахстана, Грузии и Азербайджана. На Кубань также приезжают нелегалы из Нигера и Кубы.

С «майской партией» на родину отправился и житель Армении, который шокировал своим аморальным поведением жителей и гостей сочинского Дагомыса, устроившись для утех прямо на общественном пляже, — уточнили в ведомстве.

Видео с половым актом нудистов разлетелось по соцсетям. На видео присутствовал еще один мужчина, участвовавший в соитии. Инцидент произошел 7 апреля.

В мае полиция Сочи задержала пару, которая занималась сексом на пляже в присутствии людей. По данным краевого управления МВД, мужчину и женщину приговорили к административному аресту на трое суток. В полиции пояснили, что правонарушители будут отбывать наказание в разных камерах. Любовникам вменили статью о мелком хулиганстве.

Граждане пожаловались на обнаженных мужчину и женщину, которые в обеденное время совершали действия интимного характера на пляже. Патрульно-постовая служба задержала 36-летних нарушителей общественного порядка.