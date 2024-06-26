Урожайность баклажанов станет запредельной: способы полива растения

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Баклажаны не могут без полива и не переносят даже кратковременную засуху. При недостатке влаги стебель деревенеет, а урожай падает. Вот как нужно поливать это капризное растение.

После высадки и до цветения баклажанов поливайте их каждые пять-шесть дней. На каждое растение должен уходить литр воды. Почву увлажните на 20 сантиметров вглубь, а перед следующим поливом грунт должен просохнуть на два-три сантиметра.

Во время цветения поливайте баклажаны так же — раз в пять-шесть дней, но воды нужно взять больше. На каждое растение 1,5–2 литра воды или 10 литров на квадратный метр.

Когда пойдут плоды, поливайте 10 литров воды на квадратный метр, но уже два раза в неделю. В конце лета достаточно поливать раз в 7–10 дней.

При этом вода не должна попадать на листья. Через несколько часов после полива прорыхлите землю.

Ранее эксперты рассказали, что для здоровых перцев необходимо подготовить почву, в которой будет расти будущий урожай. Весь секрет заключается в особом составе грунта, который будет обеспечивать растения нужными микроэлементами и веществами. Для этого понадобятся древесная зола, компост и нативная земля.