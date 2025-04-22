Урожай без химии! 9 лучших подкормок для овощей — быстро и натурально

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Хотите вырастить богатый урожай без химии? 9 лучших подкормок для овощей — берите на заметку! Сохраните эти рецепты — и ваш урожай будет лучшим! Обязательно попробуйте эти проверенные натуральные подкормки. Они просты в приготовлении, доступны и гарантируют отличный результат.

1. Для капусты.

Разведите 100 мл уксуса (9%) в 10 л воды и полейте капусту 3 раза за сезон. Это сделает её хрустящей и сладкой.

2. Для лука.

Растворите 200 г дрожжей в 20 л воды, дайте настояться 2 часа и полейте лук. Это ускорит рост и улучшит вкус.

3. Для укропа.

Разведите 2 ст. л. мочевины в 20 л воды и полейте зелень. Укроп станет пышным и ароматным.

4. Для редиса.

Добавьте 300 г древесной золы в 10 л воды, размешайте и полейте под корень вечером. Редис будет сочным и без горечи.

5. Для болгарского перца.

Смешайте 50 г дрожжей, 0,5 ст. сахара и 1 л воды, оставьте на 7 дней. Затем разведите 1 стакан смеси в 10 л воды и полейте перец.

6. Для огурцов.

Прокипятите 700 г луковой шелухи в 10 л воды, настаивайте 12–14 часов. Разбавьте в пропорции 1:4 и опрыскайте растения и почву. Это защитит от болезней.

7. Для свёклы.

Сажайте свёклу на расстоянии 10–12 см, подсыпайте золу 2 раза за сезон. Для сладости полейте 1 ст. л. соли на 10 л воды.

8. Для моркови.

Разведите чёрный молотый перец в ведре воды и пролейте междурядья при прореживании. Это отпугнёт морковную муху.

9. Для томатов.

Смешайте 10 л воды, 1 л сыворотки и 20 капель йода. Полив этим раствором ускорит созревание и защитит от болезней.

Ранее мы разбирались с подкормкой для морковки. Овощ вымахает о-го-го!