«Уровень XIX века»: в СПЧ прокомментировали блокировку Facebook и Instagram

Социальные сети Facebook и Instagram являются элементом российской действительности, а их блокировка снижает уровень обмена мнений и «выводит страну на уровень XIX века», рассказал в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин. Он выразил надежду, что обе соцсети продолжат работу в России.
Я надеюсь, что эти соцсети будут разблокированы, смогут продолжить свою работу. Они являются элементом российской действительности, российского политического контента, российской политической культуры, и их блокировка естественно снижает уровень обмена мнениями в стране, выводит страну на уровень скажем XIX века. Это очень неправильно, — подчеркнул Бабушкин.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что блокировка Instagram требуется для обеспечения психологического здоровья граждан России. По мнению ведомства, россияне подвергаются травле и оскорблениям в соцсети. Поводом для блокировки послужила новая редакционная «политика» в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине. Это было названо «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах».