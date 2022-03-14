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Отец 9-летней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков в беседе с NEWS.ru рассказал, как обстоят дела у его дочери и чем она сейчас занимается. По его словам, у девочки сейчас всё хорошо. Она прекрасно знает психологию и работает консультантом.

Алиса не будет консультировать должностных лиц недружественных государств. В связи с недружественной политикой с 00 часов 14 марта 2022 года Алиса отказывается проводить какие-либо консультации руководителям недружественных государств, в частности...