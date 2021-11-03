Уровень вредных веществ в воздухе столицы вырос почти в два раза

Уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе в Москве увеличился за минувшие сутки почти в два раза. Всего в течение суток на единый телефон вызова экстренных служб из столичного региона поступили 55 жалоб на дым и запах гари в воздухе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, утром 3 ноября в районе Новокосино зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в 1,82 раза. За два дня от жителей региона поступили 136 жалоб на запах гари.

Ранее в экстренных службах объяснили, что запах гари, отмечавшийся в Москве 2 ноября, возник из-за сжигания мусора и погодных условий. Только в Подмосковье за сутки было обнаружено более 30 точек, где сжигали древесину и сухую траву. Также распространению запаха гари способствовали повышенная влажность и отсутствие ветра.

2 ноября столицу также окутал густой туман, который привёл к задержкам или отменам порядка 200 рейсов в столичных аэропортах. Он отмечался ещё вечером 1 ноября и рассеялся только около 12:00 следующего дня.