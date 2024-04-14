Уровень воды в Тоболе может побить рекорд 30-летней давности Росгидромет: уровень воды в реке Тобол ожидается выше максимума 1994 года

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана может превысить максимум 1994 года и составить от 9 до 10 метров 70 см, сообщила пресс-служба правительства Курганской области со ссылкой на прогнозы Росгидромета. Жителей, находящихся в зоне риска подтопления территорий, призвали незамедлительно эвакуироваться.

По официальным прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года — от 9 м до 10 м 70 см (с учетом допустимой погрешности). Жители потенциально подтопляемых территорий, не ждите, когда вода подойдет к вашим домам. Уровень Тобола поднимается. Эвакуируйтесь незамедлительно! — говорится в сообщении.

И. о. начальника Курганского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Наталья Астафьева подчеркнула, что вода в Курган пришла с реки Уй после сброса с Челябинских водохранилищ. По ее словам, вода, которая была сброшена с Казахстана и теперь идет через Звериноголовское, окажется в городе в ближайшее время.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что сложная ситуация с подъемом воды в реке Тобол прогнозируется в ночь на 15 апреля. Он призвал жителей немедленно уходить с подтопляемых территорий. Глава региона добавил, что энергетики вынуждены отключать освещение при подходе воды во избежание несчастных случаев.