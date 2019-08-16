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Уровень воды в реках Сочи вернулся к норме после продолжительных ливней, сообщили в региональном управлении МЧС. Там отметили, что угроза подтопления пока миновала, однако мониторинг обстановки на реках пока сохраняется.

За прошедшие сутки вследствие выпадения обильных осадков в Сочи подтопило семь низменных участков автодорог и наблюдалось повышение уровня воды до неблагоприятных отметок без выхода из берегов. На данный момент уровень воды в реках в крае находится в норме, — говорится в сообщении, текст которого приводит РИА Новости .

Наиболее опасных отметок вода достигла в четырёх реках: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. В ведомстве подчеркнули, что продолжает действовать экстренное предупреждение из-за непогоды и во всём Краснодарском крае. Силы МЧС находятся в состоянии повышенной готовности.

Ране News.ru писал, что дороги курортного Сочи оказались затоплены из-за сильнейших дождей. Больше всего пострадали участки трассы в Центральном и Хостинском районах. Кроме того, водой залило участок федеральной трассы Джубга — Сочи в посёлке Вардане в Лазаревском районе.