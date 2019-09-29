https://static.news.ru/photo/930bceac-e25e-11e9-b646-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Уровень воды в Амуре опустился за сутки на 13 см и составил 696 см. Опасной отметкой считается уровень в 650 см.

Спасатели уже завершили очистку Хуминского шоссе, с которого ушла вода. Полностью сошла вода с участка Хорпинского шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

В Комсомольске-на-Амуре расчищают ранее подтопленные территории, за сутки вывезено 80 кубометров мусора. Под воздействием паводка всё ещё остаются 95 домов, которые расположены в микрорайонах Хорпинский и Малая Хапсоль. Остаются подтопленными участки в районах Парковый, Победы, Мылки, Силинский, Менделеево. Подтоплены 487 участков, до этого в зоне подтопления были 520 участков.

Несмотря на понижение уровня воды в реке, продолжают работать насосы, воду откачивают их подвалов многоэтажек и с приусадебных участков. Аварийно-спасательные работы проводят 245 человек личного состава. В пунктах временного размещения остаются 35 человек, среди них — 10 детей.

Ранее News.ru сообщал, что крупный разлив нефтепродуктов произошёл на трёх улицах в Комсомольске-на-Амуре. Его общая площадь составила более 80 тысяч квадратных метров.